2001. Росія відправила в Україну Черномирдіна 2005. Через українські кордони можна провезти навіть ракети 2013. В Україні засуджують 99,8% обвинувачених 2014. Маріуполь у вогні

2001, четвер

63-річний Віктор Черномирдін став новим послом Росії в Україні. За словами Володимира Путіна, він консультувався з приводу цього призначення з Леонідом Кучмою. "Настав час нам по-серйозному підійти до розвитку відносин з одним з наших основних партнерів Україною", – сказав Путін.

2002, п'ятниця

"Наша Україна" претендує на посаду голови нової Верховної Ради, заявив лідер партії Віктор Ющенко. Але себе в цьому кріслі він не бачить.

2004, понеділок

– Майже два мільйони мешканців країн ЄС знають українську. За даними Єврокомісії, українська мова є третьою за поширеністю неофіційною мовою ЄС.

– Ситуація зі свободою слова в Україні є найбільшим розчаруванням на усьому пострадянському просторі, заявив президент радіо "Вільна Європа/радіо "Свобода" Томас Дайн. "Він [президент Кучма] із жорстокістю накинувся на незалежні ЗМІ, і його головна ціль – радіо "Свобода", – впевнений Дайн.

2005, вівторок

– Британські журналісти спробували перевірити, чи можна продати терористам з Алжиру ракети, що знаходяться у Придністров'ї і мають пройти транзитом через Україну. Виявилося, що контрабандисти були готові провезти зброю через українській кордон.

2006, середа

Росія виступає за розвиток СНД як оптимальної економічної системи, заявив російський президент Путін у щорічному посланні до Федеральних Зборів. В Україні ж СНД назвали "клубом, де йде обговорення, а не вирішуються конкретні питання". За словами заступника голови МЗС Володимира Огризка, Україна вивчає доцільність перебування в складі СНД.

2007, четвер

– Президент Віктор Ющенко звільнив суддю Конституційного Суду Володимира Іващенка – "у зв'язку з порушенням присяги". Він став третім звільненим суддею після Сюзанни Станік та Валерія Пшеничного. Прем'єр Віктор Янукович назвав таке рішення порушенням домовленостей.

– Над виходом з політичної кризи і підготовкою до перевиборів почала працювати спеціальна робоча група, однак поки ефективність її нульова. Ющенко заявив про гальмування роботи групи через політичні спекуляції. Тимошенко попередила, що у разі відсутності консенсусу, вибори мають відбутися 24 червня, згідно із указом президента.

2008, субота

– Перший віце-прем'єр Олександр Турчинов підтвердив наміри президента Віктора Ющенка розпустити Конституційний суд, але назвав їх неможливими.

– В місцевому парку Луганська під час роботи впала карусель типу "центрифуга", яка на той момент була майже повністю заповнена людьми. Дві особи загинули, ще кілька – травмовані.

2010, понеділок

"Батьківщина", Народний рух України, "Народна самооборона" та інші опозиціонери створили Комітет захисту України, за допомогою якого планують координувати дії у відстоюванні національних інтересів. "Нашої України" та "Фронту змін" на зборах комітету не було. Лідер БЮТ Юлія Тимошенко закликала громадян зібратися біля будівлі парламенту з вимогою усунути Віктора Януковича з посади президента.

2011, вівторок

У Львові вивчають наслідки сутичок, що сталися в місті днем раніше між прихильниками і супротивниками святкування Дня Перемоги. Протистояння відбувалося зі стріляниною, побиттям людей та використанням нервово-паралітичного газу.

Голова Львівської ОДА написав заяву про відставку, однак потім заявив, що його змусили це зробити представники "Свободи", і він чекатиме відповідного президентського указу.

Затримали й стрілка: ним виявився колишній капітан міліції.

2012, четвер

– Судмедекспертиза визнала наявність синців на тілі екс-прем'єра Юлії Тимошенко, але не може назвати причин через відмову Тимошенко від належного обстеження.

Раніше екс-прем'єр заявляла, що конвоїри вдарили її під час транспортування з колонії до лікарні.

– Донецький "Шахтар" в черговий раз став чемпіоном України, завершивши матч з "Олександрією" з рахунком 3:0.

– Заступника голови "Батьківщини" Олександра Турчинова викликали на допит через те, що його радником під час роботи у Кабміні був Ігор Слюсарчук, більш відомий як "доктор Пі".

2013, п'ятниця

– Українські судді визнають винними понад 99 відсотків обвинувачених за кримінальними справами. За даними Державної судової адміністрації, у 2012 році з-під варти звільнили 707 обвинувачених, тоді як засудили 185.000 людей.

– Президент Янукович не може вплинути на справу засудженої Юлії Тимошенко, бо це порушення закону, заявив міністр МЗС Леонід Кожара під час перебування у Вашингтоні. Він також дав зрозуміти, що помилування екс-прем'єрки також поки неможливе.

2014, субота

– У Маріуполі жалоба через численні жертви під час бойових дій, які сталися днем раніше – тоді терористи атакували міське УВС. Вночі горіла будівля Маріупольської міськради, а згодом підпалили військову частину.

– Терористи у Слов'янську пообіцяли, що більше не захоплюватимуть полонених, а будуть вбивати усіх.

– Донецькі сепаратисти заявили, що контролюють 22 тервиборчкоми і не допустять проведення в них виборів президента України, що відбудуться наприкінці травня.

– "Бурштиновий" конфлікт на Рівненщині. Майже дві тисячі селян протистояли близько 50 озброєним чоловікам, які хотіли захопити Клесівське лісове господарство.

2015, неділя

– Російські військові розповіли Reuters, як воювали на Донбасі, а потім звільнилися зі служби через те, що солдатів відправляють в Україну.

– У Криму заарештували кримського татарина через його участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України. Сам мітинг проходив у Сімферополі 26 лютого 2014 року.

2016, вівторок

– Нардепи від "Самопомочі", "Батьківщини" та Радикальної партії вимагають створення тимчасової слідчої комісії, яка має розслідувати причетність президента Петра Порошенка до скандальної офшорної компанії Intraco Management Ltd.

У ЗМІ з'являлася інформація, що ця компанія переказувала валюту дочці нардепа від БПП Ігоря Кононенка, оплачувала приватний літак, яким користувався Порошенко, а ще у 2014 році купила 500 тонн авіапалива у "дочці" російського "Газпрому".

– Верховний суд України визнав незаконним рішення парламенту щодо зняття недоторканості з народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука. Раніше аналогічне рішення прийняв Вищий адміністративний суд України.

Мосійчука звинувачували у порушенні 5 статей Кримінального кодексу. ГПУ оприлюднила відеоматеріали, на яких нібито була зафіксована передача хабаря Мосійчуку.

Рустем Халілов, для УП