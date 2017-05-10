Луценко: 8 "титушек" задержали за нападение на участников АТО в Днипре

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Среда, 10 мая 2017, 08:49

В Днипре во время торжеств 9 мая молодчики за деньги напали на участников АТО, 8 человек правоохранители задержали.

Об этом сообщает генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook 10 мая, комментируя события в Днипре.

"Вчера 8 идентифицированных "титушек", которые напали на участников АТО, были задержаны, они будут привлечены к уголовной ответственности. Следствие работает, чтобы установить организатора и источник финансирования "титушеу", – заявляет он.

"Также проводится расследования позорного сотрудничества работников Нацполиции с "титушками". За это также будут отвечать", – уверяет генпрокурор.

По мнению Луценко, "прокремлевская по сути акция стала возможной из-за самоустранения патриотических организаций и партий от празднования нашей победы".

Как известно, 9 мая в городе Днипро произошла массовая потасовка, было травмировано 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

По данным СМИ, стычку с АТОшниками начали неизвестные парни спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди, а полиция оттеснила ветеранов.

Рруководитель главного управления полиции Днепропетровской области назначил служебное расследование действий полиции во время массовых мероприятий ко Дню победы над нацизмом.

Темы: Днепр акции полиция
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Комментарии — 2
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IP: 212.90.190.---Nanik10.05.2017 09:24
за 3 года после Майдана такого понятия как титушки вообще не должно быть,ладно бюджет пилите,но сепару Вилкулу разрешать руками титушки бить атошников это нонсенс Юрий Витальевич,глава полиции Днепра должен идти под суд!!!
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IP: 194.44.228.---shw-ve10.05.2017 09:03
Луценко:
На думку Луценка, "прокремлівська по суті акція стала можливою через самоусунення патріотичних організацій та партій від святкування нашої перемоги".
То виявляється, в цьому фашистсько-рашистскому шабаші винні патріоти, які не прийшли святкувати знищення 30-35 млн. солдатів радянської армії? Не Порошенко, не Аваков, не Луценко, а патріоти!
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