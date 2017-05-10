На Донетчине задержали контрактника, который воевал за "ДНР"

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Среда, 10 мая 2017, 11:07

Военнослужащего-контрактника одного из подразделений Вооруженных сил Украины, который ранее воевал на стороне террористов, задержали в Донецкой области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, мужчина ранее служил в Афганистане и в июле 2014 года присоединился к боевикам "ДНР" под влиянием пророссийской пропаганды.

"Как артиллерист участвовал в боевых действиях поблизости населенных пунктов Снежное, Дмитровка и Иловайск. В августе 2014 года был ранен. После выхода из больницы боевик вернулся к своей группировке. Прошел обучение под руководством российских военных представителей по кличке "Терек" и "Урал". Воевал под Дебальцево", – отмечает служба.

"Афганец", контрактник ВСУ и боевик "ДНР" в одном лице
Фото СБУ

По данным СБУ, весной 2015 года мужчина "якобы разочаровался в идеях "Новороссии" и выехал в Россию, где проживает его сестра", – и чтобы попасть в РФ, воспользовался удостоверением участника "ополчения ДНР" за подписью Игоря Стрелкова (Гиркина).

"Из-за сложного финансового положения весной 2016 года боевик решил вернуться в Украину и вступить в ряды ВСУ. Он был направлен в одно из подразделений, которые участвуют в проведении антитеррористической операции, и задержан сотрудниками Службы безопасности Украины", – информирует ведомство.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении. Следственные действия продолжаются.

Темы: Донбасс Донецкая область Вооруженные силы "ДНР" СБУ
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