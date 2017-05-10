Адвокаты экс-бойцов "Торнадо" обжаловали приговор

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Среда, 10 мая 2017, 11:12

Защита осужденных бывших бойцов спецроты милиции "Торнадо" обжаловала приговор.

Об этом "Українським новинам" сообщил адвокат Владимир Якимов.

"Апелляция была подана 5 мая. Мы просим Апелляционный суд отменить приговор Оболонского райсуда и оправдать "торнадовцев", – сказал адвокат.

По его словам, апелляционную жалобу подписали 11 из 12 осужденных экс-бойцов.

Относительно решения по данному вопросу "торнадовца" Юрия Шевченко, осужденного к условному сроку, адвокат не располагает информацией.

Якимов отметил, что 8 осужденных бывших бойцов в данный момент находятся в Киевском (Лукьяновском) следственном изоляторе.

Как известно, 7 апреля 2017 года Оболонский районный суд Киева приговорил 8 бывших бойцов роты милиции "Торнадо" к лишению свободы на срок от 8 до 11 лет и еще четверых – к 5 годам условно.

Командир роты Руслан Онищенко приговорен к 11 годам тюрьмы, его заместитель Николай Цукур – к 9 годам тюрьмы, к 10 годам заключения приговорен белорус Даниил Ляшук.

"Торнадовцу" Илье Холоду суд дал 9,5 лет тюрьмы, Анатолию Пломадяле – 8, Максиму Глебову, Никите Кусту, Борису Гульчуку – 9 лет.

В то же время суд приговорил к условному сроку и постановил отпустить из- под стражи Романа Иваша, Андрея Демчука и Никиту Свиридовского.

Они приговорены к 5 годам с отсрочкой на 2 года.

Также условный срок получил Юрий Шевченко – 5 лет с отсрочкой 3 года.

"Торнадовцы" признаны виновными в похищении людей, автотранспорта, пытках, удовлетворении половой страсти неестественным путем, незаконном проникновении в жилье и других преступлениях.

При этом со всех подсудимых суд снял обвинение в создании преступной организации.

Темы: суд МВД
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