За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 4 ранены – штаб

В зоне проведения антитеррористической операции 9 мая 1 военный погиб, ранения получили четверо бойцов.



Об этом на брифинге 10 мая сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"За прошедшие сутки в результате активных боевых действий, один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения. Также еще два военнослужащих Национальной гвардии получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве", - сказал он.

Кроме этого по словам полковника, 1 военный ВСУ умер в Днепровской областной клинической больнице. Его тяжело ранил в голову вражеский снайпер еще 30 апреля.

Как сообщает страница ВМС ВСУ в Facebook, погибший от пули снайпера является 26-летним уроженцем города Кропивницкий. Павел Савлук был морским пехотинцем.

Украинская правда