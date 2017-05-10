НАБУ просит 12 лет тюрьмы для двух налоговиков Киева

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Среда, 10 мая 2017, 13:01

Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту вымогательства 36 тысяч долларов США неправомерной выгоды и получения ее части двумя налоговиками Киева и адвокатом-посредником.

Об этом в среду сообщает пресс-служба НАБУ.

Указывается, что обвинительный акт в отношении указанных лиц по статьям "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" и "Злоупотребление влиянием" направлен в суд и в случае вступления в силу обвинительного приговора суда им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

По версии следствия, начальник Следственного управления финансовых расследований и старший следователь этого же управления Государственной налоговой инспекции ГУ ДФС одного из районов столицы вместе с адвокатом требовали взятку 36000 долларов США и получили ее часть (10 тыс. долл. США) от гражданина за содействие в возвращении ему изъятого имущества.

Детективы НАБУ внесли сведения об указанном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований 2 марта 2016.

Как известно, налоговиков одного из районов Киева и адвоката-посредника задержали 27 июля 2016 по результатам ряда обысков, проведенных детективами НАБУ совместно с работниками Департамента защиты экономики Нацполиции под процессуальным руководством прокуроров САП.

Украинская правда

Темы: налоговый кодекс НАБУ взятка
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