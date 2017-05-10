В ОУН после погрома штаба хотят отставки Авакова

Двое добровольцев движения ОУН находятся в больнице после погрома их штаба 9 мая.



Об этом в среду заявил руководитель ОУН Николай Коханивский.



По его словам, в больнице находится женщина и мужчина.



"Они не в очень хорошем состоянии", - отметил руководитель ОУН.



фото: Роман кравец

Коханивский подчеркнул, что 9 мая добровольческое движение ОУН планировал провести акцию, которая была утверждена столичными властями.



"Мы подготовились, как бороться с полком ( "Бессмертным полком" - ред.). В 5 утра нас уже заблокировали, в 12 ворвался взбешенный "Беркут", - сказал он.



"Нам совершенно не разъясняли ничего, нам не было озвучено, почему к нам врываются. На почти всех задержанных были составлены административные протоколы о хулиганстве", - сказал Коханивский.



Он также отметил, что после разгрома штаба ОУН, батальон "Донбасс" будет требовать отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.



"Завтра в 14 часов у здания МВД мы организуем акцию за отставку Авакова", - добавил он.



Как известно, в Киеве во время массовых акций к 9 мая небольшая группа молодых людей с символикой ОУН развернула флаги на верхнем этаже трехэтажного здания на улице Мазепы, 6а, призывая не допустить акции пророссийских сил. Здание окружили полицейские, а около 30 правоохранителей зашли в помещение, чтобы исключить провокации.



Под самим зданием несколько человек держали плакаты "Не допустим марша коммунистов!". Также, по информации полиции, в полицейских бросили дымовую шашку.



В ОУН заявили, что в целом были задержаны 25 представителей их организации. Также там заявили, что правоохранители ограбили их офис.

Роман Кравец, УП