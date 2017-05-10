Омелян: Авиасообщение с РФ восстановим после возврата Крыма, Донбасса и Кубани
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина возобновит авиасообщение с Россией после возвращения захваченных украинских территорий.
Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.
На вопрос, есть ли какие-то подвижки по восстановлению авиасообщения с Россией, Омелян ответил:
"Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время".
Как известно, 25 октября 2015 года Украина полностью прекратила авиасообщение с Россией.
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