Омелян: Авиасообщение с РФ восстановим после возврата Крыма, Донбасса и Кубани

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Среда, 10 мая 2017, 15:23

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина возобновит авиасообщение с Россией после возвращения захваченных украинских территорий.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

На вопрос, есть ли какие-то подвижки по восстановлению авиасообщения с Россией, Омелян ответил:

"Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время".

Как известно, 25 октября 2015 года Украина полностью прекратила авиасообщение с Россией.

Темы: Росcия авиа Украина
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IP: 93.75.41.---formalin10.05.2017 15:35
Якщо такий послідовний, то: 1)введення віз для росіян; 2)припинення залізничного сполучення, перекриття автошляхів; перешивка колії на євростандарт; 3)повна зупинка торгівлі з ворогом: 4)розбудова потужних оборонних споруд вздовж усього східного кордону .. тощо
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