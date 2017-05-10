Задорожная рассказала о замминистра, который избежал люстрации

Заместитель главы МВД времен президентства Виктора Януковича Василий Паскал сумел с помощью судов не попасть под действие закона об очищении власти.

Об этом в интервью Deutsche Welle рассказала недавно назначенная глава Департамента люстрации Минюста Анастасия Задорожная.

По ее словам, Окружной административный суд Киева постановил, что должность заместителя министра внутренних дел, которую некогда занимал Паскал, не значится в нормах закона об очищении власти, поэтому запрет на нее не распространяется.

"Мы подавали и апелляцию, и кассацию. Однако они были отклонены. Дело закрыто. Фактически же человек, который должен был уйти из органов власти, отстоял свое право оставаться на должности", - с грустью отметила главный люстратор.

При этом, говорит Задорожная, дела чиновников рангом ниже продвигаются в судах более-менее быстро, и есть много примеров, когда суды блокировали возвращение на должности тех служащих, которые опозорили себя.

Василий Паскал

Как известно, 4 ноября 2015 года Кабмин уволил Паскала с должности заместителя министра внутренних дел, на которую он был назначен в декабре 2014 года. Однако 24 ноября Паскал уже был назначен первым заместителем председателя Национальной полиции - начальником уголовной полиции.

Такая смена должностей возмутила активистов, которые борются за очищение власти в Украине. Ведь в СМИ писали, что именно Паскал отвечал за преследование участников студенческого Майдана. Кроме того, его связывают с провокациями, которые происходили под зданием Верховной Рады 31 августа 2015 года. Активисты также заявляли, что Паскал подпадает под люстрацию с запретом занимать должности в органах государственной власти, однако избегает люстрации из-за решения суда.

29 ноября 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Паскал подал рапорт об отставке.

Годом позже, в сентябре 2016-го, генпрокурор Юрий Луценко посоветовал вернуть на службу Паскала, поскольку тот может быть эффективным в деле об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета. "Это профи, без которого уголовный розыск много потерял", – отметил глава ГПУ.