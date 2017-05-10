После снега синоптики не ждут жары до середины мая

Ближайшая неделя будет в Украине относительно прохладной, хотя с 12 мая ожидается некоторое потепление.

Об этом сказала в комментарии "Украинской правде" заместительница начальника отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталия Голеня.

По ее словам, снег, который 10 мая кружил над улицами Киева, был довольно неожиданным:

"Снег у нас выпал, потому что холодный арктический воздух зашел на территорию Украины. Поэтому сегодня в северных областях пролетал снег. Это было в диковинку, потому что при плюсовых значениях температуры, 5-6 градусов тепла, – снег довольно-таки непривычное явление. Сказать, что мы его не ожидали, – при таких температурах, в принципе, снег мог падать дождем, но у нас пролетал снег".

"Основное опасное явление, которое было прошлой ночью в западных областях, – это заморозки на почве. Этой ночью они будут по всей Украине", – сказала Голеня.

По данным синоптиков, 12-го, 13-го, 14 мая станет немного теплее, но будут дожди, местами грозы и шквалы ветра. Тогда ночная температура будет 4-10 градусов тепла, дневная температура – 18 градусов, на юге – до 23 градусов, сказала Голеня.

"Жаркой погоды мы также не ожидаем – такая, довольно прохладная, с дождями погода", – уточнила она.

На следующей неделе ожидается приблизительно такая же погода:

"Ближайшую неделю жары мы не ожидаем, будет прохладная, как для этой поры, погода" – сказала Голеня.

Когда будет существенно теплее, она спрогнозировать не смогла.

Еще утром в прогнозах Украинского гидрометцентра на среду снега не было, хотя синоптики предупреждали о заморозках на почве в большинстве областей Украины на 11 мая.

Однако за первую половину дня в Киеве, например, раза четыре начинал падать мелкий снег, который даже не укрыл дорог, так как длилось это считанные минуты.

В Киеве 10 мая падал снежок

Алена Рощенко, УП