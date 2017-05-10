После снега синоптики не ждут жары до середины мая

4486 просмотров
0
Среда, 10 мая 2017, 15:37

Ближайшая неделя будет в Украине относительно прохладной, хотя с 12 мая ожидается некоторое потепление.

Об этом сказала в комментарии "Украинской правде" заместительница начальника отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталия Голеня.

По ее словам, снег, который 10 мая кружил над улицами Киева, был довольно неожиданным:

"Снег у нас выпал, потому что холодный арктический воздух зашел на территорию Украины. Поэтому сегодня в северных областях пролетал снег. Это было в диковинку, потому что при плюсовых значениях температуры, 5-6 градусов тепла, – снег довольно-таки непривычное явление. Сказать, что мы его не ожидали, – при таких температурах, в принципе, снег мог падать дождем, но у нас пролетал снег".

"Основное опасное явление, которое было прошлой ночью в западных областях, – это заморозки на почве. Этой ночью они будут по всей Украине", – сказала Голеня.

По данным синоптиков, 12-го, 13-го, 14 мая станет немного теплее, но будут дожди, местами грозы и шквалы ветра. Тогда ночная температура будет 4-10 градусов тепла, дневная температура – 18 градусов, на юге – до 23 градусов, сказала Голеня.

"Жаркой погоды мы также не ожидаем – такая, довольно прохладная, с дождями погода", – уточнила она.

На следующей неделе ожидается приблизительно такая же погода:

"Ближайшую неделю жары мы не ожидаем, будет прохладная, как для этой поры, погода" – сказала Голеня.

Когда будет существенно теплее, она спрогнозировать не смогла.

Еще утром в прогнозах Украинского гидрометцентра на среду снега не было, хотя синоптики предупреждали о заморозках на почве в большинстве областей Украины на 11 мая.

Однако за первую половину дня в Киеве, например, раза четыре начинал падать мелкий снег, который даже не укрыл дорог, так как длилось это считанные минуты.

В Киеве 10 мая падал снежок
В Киеве 10 мая падал снежок

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Украине снова заморозки и холод, но высока вероятность пожаров 10 мая 2017, 09:51
В Украину идут заморозки и грозы 8 мая 2017, 11:38
В ближайшие дни в Украине - тепло, дожди и грозы 6 мая 2017, 14:04
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Назначен новый руководитель полиции Днепропетровской области
Глава Укравтодора вызван в Сейм Польши по делу финансовой пирамиды
Омелян: Авиасообщение с РФ восстановим после возврата Крыма, Донбасса и Кубани
Из-за потасовок 9 мая в Украине открыто 8 производств
Все новости

История любви президента Макрона и школьной учительницы

Идеальный завтрак

Есть стоя из квадратной тарелки: Формула идеального завтрака