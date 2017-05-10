В Мелитополе расследуют бездействие полиции на 9 мая

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Среда, 10 мая 2017, 17:22

В Мелитопольской полиции назначили служебную проверку по результатам организации работы во время массовых мероприятий 9 мая.

Об этом в среду сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

"Руководством и сотрудниками местного отдела полиции был допущен ряд просчетов по обеспечению законности при проведении массовых мероприятий ко Дню Победы. Так, некоторые участники митинга использовали сепаратистские символику - георгиевские ленты. Данные правонарушения не были зарегистрированы местной полицией", - говорится в сообщении.

"Учитывая это, начальником Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Олегом Золотоношей было инициировано проведение служебной проверки по организации охраны общественного порядка во время проведения массовых мероприятий ко Дню Победы в Мелитополе, а также работы Мелитопольского отдела полиции в целом", - сообщили в полиции.

Как известно, в среду глава Национальной полиции Сергей Князев объявил об отстранении от своих обязанностей начальника Мелитопольского полиции Юрия Буланова за нарушения допущены при охране общественного порядка 9 мая. Временно исполняющим обязанности назначен Владимир Бондаренко.

Украинская правда

Темы: полиция 9 мая
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