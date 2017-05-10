Лаврова "удивил" вопрос об отставке главы ФБР

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Среда, 10 мая 2017, 18:05

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова "удивил" вопрос об отставке главы ФБР Джеймса Коми и ее возможное влияния на переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Об этом сообщают РИА Новости.

Американские журналисты перед началом переговоров традиционно выкрикивали вопросы к главам внешнеполитических ведомств РФ и США. Одна журналистка спросила, отбросит ли тень на сегодняшние переговоры отставка главы ФБР.

"Его уволили? Вы шутите?", - "удивился" Лавров.

Также журналисты спрашивали, будут ли обсуждать план по созданной зон деэскалации в Сирии Лавров и Тиллерсон. Но эти вопросы остались без ответа.

Напомним, президент США Дональд Трамп неожиданно уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми, назначенного на должность еще во времена администрации Барака Обамы.

После этого демократы заявили, что увольнение главы ФБР Джеймса Коми может привести к попытке прекратить Расследование о возможном вмешательстве РФ в выборы в США.

Как известно, Коми возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов передвиборчого штаба Трампа с Россией.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что уволенный директор ФБР Джеймс Коми будет заменен тем, кто будет делать свою работу лучше и вернет ФБР престиж.

Темы: США Росcия
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