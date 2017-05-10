МИД хочет узнать самые распространенные вопросы украинцев о "безвизе"

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Среда, 10 мая 2017, 18:33

Департамент консульской службы МИД Украины открыл канал коммуникации для граждан о порядке безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Департамент консульской службы.

Вопросы от граждан просят направлять по адресу bezviz@mfa.gov.ua.

"Ответы на часто задаваемые вопросы будут опубликованы на странице Департамента консульской службы в Facebook", - говорится в сообщении.

Больше читайте здесь: Тонкости безвизовых: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Ответы на вопросы читателей

Украинская правда

Темы: МИД визы Европа
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