День в АТО: 15 обстрелов, ВСУ открывали ответный огонь
Пророссийские боевики от начала суток совершили 15 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
Согласно информации, на Приморском направлении из переносных реактивных систем Град "П" и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции морских пехотинцев в районе Широкино, из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - били по морским пехотинцам вблизи Гнутово и Павлополя.
Из пулеметов больших калибров и гранатометов незаконные вооруженные формирования вели огонь по позициям ВСУ вблизи Новоселовки Второй.
"На Донецком направлении из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник накрывал огнем защитников Зайцево. По защитникам Новгородского вел огонь из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Опорные пункты вблизи Троицкого обстреливал из вооружения БМП, а позиции в районе населенного пункта Пески - из противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.
В то же время на Луганском направлении из гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия пророссийские боевики били по защитникам Валуйского, а защитников Крымского обстреливали из автоматических гранатометов.
"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытия ответного огня", - отметили в штабе.
Украинская правда
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