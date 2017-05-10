День в АТО: 15 обстрелов, ВСУ открывали ответный огонь

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Среда, 10 мая 2017, 18:41

Пророссийские боевики от начала суток совершили 15 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, на Приморском направлении из переносных реактивных систем Град "П" и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции морских пехотинцев в районе Широкино, из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - били по морским пехотинцам вблизи Гнутово и Павлополя.

Из пулеметов больших калибров и гранатометов незаконные вооруженные формирования вели огонь по позициям ВСУ вблизи Новоселовки Второй.

"На Донецком направлении из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник накрывал огнем защитников Зайцево. По защитникам Новгородского вел огонь из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Опорные пункты вблизи Троицкого обстреливал из вооружения БМП, а позиции в районе населенного пункта Пески - из противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

В то же время на Луганском направлении из гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия пророссийские боевики били по защитникам Валуйского, а защитников Крымского обстреливали из автоматических гранатометов.

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытия ответного огня", - отметили в штабе.

Украинская правда

Темы: АТО Вооруженные силы
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