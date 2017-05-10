Порошенко обсудил с конгрессменами США агрессию России

Президент Петр Порошенко встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США.



Об этом в среду сообщает пресс-служба президента.



В состав делегации вошли конгрессмены Майкл Маккол, Уилл Херд, Марта Максалли, Кенни Марчант, Клей Хиггинс, Кэтлин Райс, Датч Рупперсбергер.



Указывается, что Порошенко сообщил конгрессменам о ситуации на Донбассе и продолжающихся провокациях и нарушениях режима прекращения огня со стороны контролируемых Россией боевиков.



Согласно сообщению, стороны обсудили усиление сотрудничества в сфере укрепления оборонной способности Украины противостоять российской агрессии.



Украинская правда