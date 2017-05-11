В результате землетрясения в Китае погибли 8 человек

На западе Китая произошло умеренное, но неглубокое землетрясение, в результате которого погибли 8 человек и 20 пострадали.

Об этом сообщает AP.

Землетрясение произошло утром 11 мая в автономном районе на западе Китая Синьцзян в горном районе Такскорган, граничащем с Таджикистаном, Афганистаном и Пакистаном. Как сообщили местные власти, землетрясение разрушило 180 домов.

По данным геологической службы США магнитуда колебаний составила 5,4 балла, а эпицентр находился на глубине 10 км.

Официальное информационное агентство Синьхуа сообщило, что на месте ведутся поисково-спасательные работы.