В результате землетрясения в Китае погибли 8 человек
На западе Китая произошло умеренное, но неглубокое землетрясение, в результате которого погибли 8 человек и 20 пострадали.
Об этом сообщает AP.
Землетрясение произошло утром 11 мая в автономном районе на западе Китая Синьцзян в горном районе Такскорган, граничащем с Таджикистаном, Афганистаном и Пакистаном. Как сообщили местные власти, землетрясение разрушило 180 домов.
По данным геологической службы США магнитуда колебаний составила 5,4 балла, а эпицентр находился на глубине 10 км.
Официальное информационное агентство Синьхуа сообщило, что на месте ведутся поисково-спасательные работы.
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