Кабмин сменил администратора портала публичных финансов

Кабинет министров уполномочил государственное учреждение "Открытые публичные финансы" администрировать единый веб-портал использования публичных финансов.

Об этом говорится в распоряжении правительства №293 от 26 апреля, передают "Українські новини".

Учреждение "Открытые публичные финансы" относится к сфере управления Министерства финансов.

До этого функцию администратора исполняло государственное предприятие "Главный проектно-производственный и сервисный центр компьютерных технологий".

Ранее сообщалось, что Хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабинета Министров намерен потратить 820 тысяч гривен на услуги по защите единого правительственного веб-портала от DDoS-атак в 2017 году.