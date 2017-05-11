Суд отказался арестовать задержанного 9 мая в Киеве активиста ОУН

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Четверг, 11 мая 2017, 10:17

Суд отказался арестовать задержанного 9 мая по подозрению в хулиганстве активиста Организации украинских националистов Василия Парфенкова и отпустил его под домашний арест.

Об этом "Українським новинам" сообщила адвокат Парфенкова Нонна Надич.

"Суд отправил его под круглосуточный домашний арест", – сказала она.

 
Бывший белорусский политзаключенный Парфенков сейчас является украинским активистом

Адвокат отметила, что в настоящее время сторона защиты ознакомлена только с резолютивной частью решения суда и мотивацию принятого решения прокомментировать не может.

По словам Надич, Парфенкова подозревают в том, что он бросил дымовую шашку в колонну участников акции "Никто не забыт, ничто не забыто".

Как сообщалось, сотрудник полиции получил травмы в результате попадания дымовой шашки, брошенной из офиса ОУН в колонну участников акции "Никто не забыт, ничто не забыто" по пути ее следования от станции метро "Арсенальная" в парк Вечной славы в Киеве.

Как известно, в Киеве во время массовых акций к 9 мая небольшая группа молодых людей с символикой ОУН развернула флаги на верхнем этаже трехэтажного здания на улице Мазепы, 6а, призывая не допустить акции пророссийских сил. Здание окружили полицейские, а около 30 правоохранителей зашли в помещение, чтобы исключить провокации.

Под самим зданием несколько человек держали плакаты "Не допустим марша коммунистов!". Также в полицейских бросили дымовую шашку.

В ОУН заявили, что в целом были задержаны 25 представителей их организации. Также там заявили, что правоохранители ограбили их офис.

В ОУН также заявили, что после погрома штаба хотят отставки главы МВД Арсена Авакова.

Темы: суд акции
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