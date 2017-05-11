Порошенко: 11 июня заработает "безвиз", я выполнил одно из обещаний

11 июня 34 европейских страны введут безвизовый режим въезда для граждан Украины, которые имеют биометрические паспорта.

Об этом сказал президент Петр Порошенко, комментируя решение Совета министров Евросоюза, которым окончательно одобрено предоставление гражданам Украины права на путешествия без виз.

Он отметил, что 17 мая в Страсбурге в Европарламенте в его присутствии подпишут соответствующий законодательный акт, потом это решение опубликуют в Официальном журнале Союза – и через 20 дней оно вступит в силу.

"Приблизительно 11 июня 34 европейских страны включат зеленый свет владельцам украинских биометрических паспортов – для безвизовых краткосрочных поездок", – заявил Порошенко.

"Исчезнут очереди в посольства и визовые центры. Останется в прошлом изнурительная волокита со сбором бумаг. Люди сэкономят деньги, которые тратили на консульское сборы и услуги посредников", – подчеркнул он.

Президент считает, что "безвиз" – это "гигантский шаг к Европе, к утверждению свободы человека и независимости нашего государства".

"Мы рвем с постсоветским прошлым и все больше становимся частью единого европейского цивилизационного пространства", – сказал он.

Порошенко отметил, что путь к "безвизу" был непростым, украинцы должны были осуществить ряд реформ во время войны, а друзья нашего государства в Евросоюзе – противодействовать "многочисленным попыткам российского лобби заблокировать наш "безвиз".

"Я безгранично благодарен всем, благодаря кому смог выполнить одно из основных предвыборных обещаний", – сказал Порошенко.

По его словам, решение Совета Евросоюза – историческое: "Это – словно возвращение домой после длинного и изнурительного путешествия… Возвращение в наш общий европейский дом".

"Цените свой украинский паспорт. И любите Украину!" – добавил Порошенко.

Отметим, что в сентябре прошлого года Порошенко ожидал решения о введении безвизового режима между Украиной и ЕС еще в октябре, но процесс затормозился.

Еще одним важным предвыборным обещанием президента было быстро завершить АТО на востоке Украины, однако боевые действия до сих пор продолжаются, и Киев не контролирует часть территории.