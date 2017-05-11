Гройсман о Днипре: Эта титушня должна сидеть за решеткой

3882 просмотра
0
Четверг, 11 мая 2017, 11:34

К событиям в Днипре 9 мая причастны политики, которые беспокоятся о своем рейтинге.

Об этом, открывая заседание Кабинета министров, заявил премьер Владимир Гройсман.

По его словам, кадровые увольнения в Днипре - это только начало. Гройсман обвинил в организации провокаций в Днипре политиков, которые заботятся только о своем рейтинге.

"Политики мудрые тогда, когда могут спокойно с чистым сердцем не провоцировать людей, а сделать нормальную атмосферу, а не сводить всех ради гадского рейтинга", - заявил он.

Гройсман призвал идентифицировать каждого из "титушок". "Я смотрел на бройлеров, которые бегали там, великие спортсмены - должны идентифицировать каждого. Эта титушня должна сидеть за решеткой", - сказал глава правительства.

"Вместо того, чтобы пожилых людей и наших ветеранов, которые и сегодня воюют, поблагодарить, они - обезьяны - бегают и руками машут", - сказал он.

Как известно, 9 мая 2017 года в городе Днипро произошла массовая драка, были травмированы более 10 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

По данным СМИ, потасовку с АТОошниками начали неизвестные ребята спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди, а полиция поэтому оттеснила ветеранов.

Руководство местной полиции уволено.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Гройсман Днепр
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Гройсман: Укравтодор скоро представит программу безопасности на дорогах 8 мая 2017, 10:59
Гройсман заявил, что зарплаты в Украине растут быстрее цен 1 мая 2017, 21:33
Скоро за экономию газа и электрики дадут денежную компенсацию - Гройсман 26 апреля 2017, 11:38
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
"Путь к банкротству": ОПЗ проиграл апелляцию компании Фирташа
"Антонов" превратят в публичное акционерное общество
Князев собирает всю следственную группу Нацполиции по делу Шеремета
Порошенко: 11 июня заработает "безвиз", я выполнил одно из обещаний
Все новости
На личном опыте

Десять лет работать стюардом

Немецкая пацифистка

Ирмела Менза-Шрамм: Нужно постоянно рекламировать ценности людям