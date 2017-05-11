Кабмин утвердил порядок прохождения полиграфа в ГБР
Кабинет министров поддержал проект постановления об утверждении порядка проведения психофизиологического исследования с применением полиграфа в Государственном бюро расследований.
Зачитывая его на заседании правительства, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сказала, что проект утверждает порядок процедуры прохождения полиграфа для сотрудников Государственного бюро расследований.
Проект постановления разработан в соответствии с требованиями закона о ГБР и "согласован без замечаний с Минфином, с замечаниями, которые учтены, Министерства юстиции", отметила она.
Министр юстиции Павел Петренко подчеркнул, что учет замечаний Минюста важен, потому что это повлияет и на проведение конкурса по избранию руководства Госбюро расследований.
"Именно на основании этого порядка будет проводиться завершающий этап конкурса, проведен полиграф по тем кандидатам, которые сейчас поданы на позиции руководителя и заместителей Государственного бюро расследований", – сказал он.
"Прошу, чтобы были учтены все предложения Министерства юстиции", – подчеркнул Петренко.
Члены Кабинета министров поддержали это решение.
Алена Рощенко, УП
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