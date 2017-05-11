Штаб АТО: Враг несколько снизил огневую активность

В зоне проведения антитеррористической операции 10 мая боевики несколько снизили огневую активность.



Об этом на брифинге 11 мая сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.



"За прошедшие сутки ситуация на линии разграничения стала несколько спокойнее. Российско-оккупационные войска почти вдвое уменьшили интенсивность обстрелов украинских позиций. Впрочем, оккупанты продолжают применять эпизодически минометы, а на мариупольском направлении - реактивные установки "Град" Партизан", – сказал он.



Мотузяник подтвердил, что за минувшие сутки в результате боевых действий 1 военный получил ранения.



Валентина Романенко, УП