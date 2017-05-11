Аваков объяснил, почему на груди главы полиции Днепропетровщины "СССР"

Министр внутренних дел Арсен Аваков вступился за нового начальника управления Нацполиции Днепропетровщины Виталия Глуховерю.

"Да, он седой человек, да, он родился в СССР, также как и я, и да, он надел на себя в 2005 году свитер сборной СССР по хоккею. У меня есть плащ красного цвета до пят сборной СССР по велотреку, которую я в свое время спонсировал. И это основание для того, чтобы нести вот эту чушь? Этот человек- патриот до мозга костей!" – заявил глава МВД в четверг, отвечая на вопросы журналистов.

Виталий Глуховеря фото: Роман Синицын

Аваков напомнил, что в 2014 году, сразу после революции достоинства, назначил Глуховерю начальником ГУ НП в Днепропетровской области "как профессионала и человека, который в состоянии взять ситуацию под контроль".

"При нем Днепр, а тогда еще Днепропетровск, перестал быть сепаратистским городом", - подчеркнул министр.

По его словам, позднее, когда меняли всю управленческую команду полиции, Глуховерю сняли с этой должности, однако он продолжал хорошо нести службу в Университете внутренних дел.

"И когда возникла такая острая ситуация, у нас не так много офицеров, которые могут держать удар в таком серьезном регионе, как Днепропетровская область", - объяснил он решение вернуть Глуховерю на старый пост.

Как известно, 9 мая в Днипре произошла массовая драка, были травмированы 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

За допущение такой ситуации были уволены начальник полиции области Игорь Репешко, начальник полиции города полковник Андрей Бидыло и их заместители по обеспечению общественной безопасности.

10 мая новым начальником Главного управления Нацполиции Днепропетровской области был назначен Виталий Глуховеря.

После этого волонтер Роман Синицын опубликовал в Facebook снимок, на котором новый начальник полиции одет в олимпийку с надписью "СССР". Это вызвало бурную реакцию пользователей сети.

Евгений Кизилов, УП