Министры возмутились действиями националистов в Киеве и похвалили полицию

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Четверг, 11 мая 2017, 13:03

Сразу несколько министров высказались в поддержку действий полиции в Киеве во время массовых мероприятий 9 мая.

Такую позицию они озвучили на заседании Кабмина в четверг.

В частности вице-премьер-министр Геннадий Зубко поблагодарил украинцев, "которые не поддались на провокации политических сил, национальной полиции, которая удержала ситуацию практически по всей территории Украины".

Министр экологии Остап Семерак также поддержал действия полиции во время акций 9 мая.

"Полиция проявила себя политически нейтрально, и это было правильно. И мы должны в ходе расследования, которое будет осуществляться в Украине... дать политические оценки и предоставить политическую поддержку работникам полиции", - сказал он.

Также высказался о события 9 мая министр социальной политики Андрей Рева:

"Что меня больше всего возмущает – эти наши товарищи, которые называют себя патриотами, информацию о том, что произошло, как целились из гранатомета "Муха", о том как зиговал в окне товарищ в камуфляже, снимало RussiaToday (российский канал – ред.). и вся эта информация транслировалась и на Россию и на страны СНГ и на заграницу, где работают соответствующие российские пропагандисты", - сказал он.

"Кто дискредитирует Украину в глазах мирового сообщества? Кому это выгодно? Кто под флагами нашими государственными сегодня фактически делает так, чтобы нашу страну ассоциировали со всем тем негативом", - добавил Рева.

Он отметил, что на митингах были не только партийные люди, но и те, кто пришел почтить своих предков.

"И в это время в них целятся из гранатомета, зигуют нагло, бросают в них различные предметы, а потом кричат, что полиция во всем виновата. Это просто подло и низко. Я хотел бы поддержать правоохранителей, хоть я понимаю, что они всегда будут крайними", - сказал Рева.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил, что не надо забывать о "провокационном, о кремлевском, пропутинском" характере акции "Бессмертный полк".

"Именно это стало причиной огромного напряжения в Киеве, в Днипре, в Запорожье, Николаеве и других городах. Плюс использование отдельными гражданами запрещенную украинским законодательством коммунистическую символику", - сказал он.

Как известно, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что для штурма офиса Организации украинских националистов 9 мая были веские основания.

В Киеве во время массовых акций к 9 мая небольшая группа молодых людей с символикой ОУН развернула флаги на верхнем этаже трехэтажного здания на улице Мазепы, 6а, призывая не допустить акции пророссийских сил. Здание окружили полицейские, а около 30 правоохранителей зашли в помещение, чтобы исключить провокации парней.

Под самим зданием несколько человек держали плакаты "Не допустим марша коммунистов!". Также в полицейских бросили дымовую шашку.

В ОУН заявили, что в целом были задержаны 25 представителей их организации. Также там заявили, что правоохранители ограбили их офис.

На задержанных активистов ОУН составили протоколы об административных правонарушениях и отпустили. Василия Парфенкова, которого подозревают в том, что он бросил дымовую шашку в милиции, суд отправил под цилодобовийдомашний арест.

В ОУН также заявили, что после погрома штаба хотят отставки Авакова.

Украинская правда

Темы: Киев 9 мая
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