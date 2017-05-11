Некоторые украинские реформы трудно воплотить даже на Западе – экс-генсек НАТО

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Четверг, 11 мая 2017, 13:06

Запад должен признать прогресс реформ в Украине и поучиться некоторым из них.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил экс-генсек НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен.

"В свою очередь, Запад должен признать прогресс реформ в Украине и понять, как сложно было провести некоторые из этих реформ. В частности, определенные шаги, уже сделанные украинским руководством, даже сложно воплотить в жизнь в западных странах", - сказал бывший глава НАТО.

По его словам, это касается, например, открытия баз данных по собственности активов. "Они в Украине более прозрачны, чем в Западной Европе", - убежден он.

Он отметил, что на протяжении последних трех лет Украина совершила большой прогресс.

Кроме того, по словам политика, большим достижением Украины являются положительные результаты в части визовой либерализации. Он призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства в Евросоюзе.

"Но Евросоюз должен продолжать этот толчок европейской интеграции. Следующим возможным шагом должно стать предоставление европейской перспективы Украине (стать членом ЕС - ред.), а также более глубокой интеграции с ЕС. Это обеспечит ощутимые положительные результаты для наших обществ", - подчеркнул Расмуссен.

11 мая Совет Европейского союза утвердил отмену краткосрочных виз для граждан Украины.

О том, как именно будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: что делать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".

Темы: НАТО
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IP: 212.109.62.---alfa_omega11.05.2017 13:31
все по делу.
Безвиз есть, на пути которого внедрено куча всего, например НАБУ.
Теперь надо перед Украиной поставить новую цель

ничего нового,
эти дороги прошли в свое время все страны Восточной Европы, пока Украина находилась в "маллороссийском" мороке.
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