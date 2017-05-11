В Кремле увидели "хороший повод" для встречи Путина с Трампом

1091 просмотр
0
Четверг, 11 мая 2017, 13:57

В Кремле считают, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться на июльском саммите "Большой двадцатки" в Германии.

Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы ориентируемся на то, что два президента будут одновременно находиться на "двадцатке" в Гамбурге. Это может стать хорошим поводом для их встречи", - сказал он.

Как сообщалось, первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко допускает встречу президента Петра Порошенко с Дональдом Трампом в ближайшее время. "Не будем раскрывать все наши планы, но я не удивлюсь, если глава государства осуществит в ближайшее время визит, во время которого состоятся такие встречи. Мы над этим работаем", – сказал он.

При этом Пристайко отметил, что не стоит акцентировать внимание, состоится ли встреча Порошенко с Трампом до или после встречи президента США с президентом России Владимиром Путиным.

"Кажется, что этот вопрос волнует многих людей. Как по мне, это довольно упрощенный подход", – подчеркнул он.

Темы: Трамп Путин Росcия США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Лидер республиканцев в Сенате США против расследования роли РФ в выборах 11 мая 2017, 03:52
Сенат США потребовал от Флинна все документы о связях с РФ 11 мая 2017, 03:04
Уволенный директор ФБР планировал расширить расследование по РФ 11 мая 2017, 01:33
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В зоне АТО подорвались двое украинских саперов
Дело Шеремета: полиция вызывает авторов фильма и Устименко
"Путь к банкротству": ОПЗ проиграл апелляцию компании Фирташа
"Антонов" превратят в публичное акционерное общество
Все новости
Образование

Куратор тестирования PISA о том, как украинцам построить современную систему образования

Даешь казацкий боевик!

Кто и для чего возвращает на экраны немой блокбастер "Тарас Трясило"