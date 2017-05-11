Песков заявил, что Россия не причастна к выполнению Минских соглашений

Россия заявляет, что не является стороной Минских договоренностей, и называет себя их гарантом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что ответственность за реализацию Минских договоренностей лежит на России.

"Хочу напомнить, что сам Лавров (глава МИД РФ – ред.) говорил о том, что затрагивалась украинская тематика. Что касается в целом России и выполнения Минских договоренностей, то мы неоднократно отмечали, что Россия не является стороной Минских договоренностей, она является страной-гарантом, как Франция и Германия", - сказал Песков.

"В самих договоренностях черным по белому написано, кто какие условия должен выполнять. Нет места для вольных трактовок Минских договоренностей. Это достаточно лаконичный короткий текст, который вряд ли вынесет разночтение", - подчеркнул Песков.

Он также заявил, что не может комментировать встречу президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

"Это не наш вопрос. Мы не можем их (переговоры – ред.) как-то оценивать", - сказал Песков.

Как известно, руководство РФ всячески отрицает присутствие российсих военных на Донбассе. В мае 2015 года на Донбассе задержали российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева после боя, в котором погиб украинский военный, вблизи города Счастье Луганской области. В мае 2016 года их обменяли на украинскую летчицу Надежду Савченко, которая была похищена на территории Украины российскими спецслужбами и вывезена в РФ.

В одном из своих похитителей Савченко узнала Павла Карпова, помощника Владислава Суркова. Сурков - советник президента РФ Путина.

Кроме того, заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что лично встречался на Донбассе с людьми, которые утверждают, что они являются членами подразделений российской армии.

В апреле премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что на Донбассе воюет более 4 тысяч российских военных. Более того, по данным штаба ВСУ, 40 тысячной армией боевиков управляют российские генералы.

Генпрокурор Юрий Луценко в августе 2016 года назвал фамилии 18 российских военных чиновников, которым сообщили о подозрении в организации гибридной войны с Украиной.

Интерфакс-Украина