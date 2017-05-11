Артеменко просит ВАСУ вернуть ему гражданство

Внефракционный народный депутат Андрей Артеменко просит Высший административный суд признать незаконным и отменить указ президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства депутата.



Об этом сообщил адвокат Артеменко Леонид Сиваков, сообщают Украинские новости.



"Уже обжаловали в Высшем административном суде", - сказал он.

По словам Сивакова, дата судебного заседания пока не определена.

Защита депутата направила в Администрацию Президента запрос с просьбой предоставить копию указа о прекращении украинского гражданства.

По мнению Сивакова, такие указы должны публиковаться.



Как известно, 29 апреля президент Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства народного депутата Андрея Артеменко. Основанием стал закон "О гражданстве", который не допускает двойного гражданства в Украине.



По словам самого Артеменко, у него есть гражданство Канады и не только.



Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявил, что Артеменко сможет посещать Верховную Раду, пока парламент не примет соответствующее постановление.