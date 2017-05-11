Артеменко просит ВАСУ вернуть ему гражданство

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Четверг, 11 мая 2017, 14:23

Внефракционный народный депутат Андрей Артеменко просит Высший административный суд признать незаконным и отменить указ президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства депутата.

Об этом сообщил адвокат Артеменко Леонид Сиваков, сообщают Украинские новости.

"Уже обжаловали в Высшем административном суде", - сказал он.

По словам Сивакова, дата судебного заседания пока не определена.

Защита депутата направила в Администрацию Президента запрос с просьбой предоставить копию указа о прекращении украинского гражданства.

По мнению Сивакова, такие указы должны публиковаться.

Как известно, 29 апреля президент Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства народного депутата Андрея Артеменко. Основанием стал закон "О гражданстве", который не допускает двойного гражданства в Украине.

По словам самого Артеменко, у него есть гражданство Канады и не только.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявил, что Артеменко сможет посещать Верховную Раду, пока парламент не примет соответствующее постановление.

Темы: Порошенко гражданство
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