В МВД не уверены, что фильм-расследование поможет в деле Шеремета

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета допросило три тысячи свидетелей, и материалы документального фильма "Убийство Павла" могут приобщить к делу.

Об этом заявил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко после общения с митингующими, которые требуют отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

"Следствие допросило 3 тысячи свидетелей. Следствие не сообщает, каких именно людей и о чем оно допрашивало", – сказал он, отвечая на вопросы корреспондентов.

"Поскольку у нас потерпевший – журналист, были допрошены многие его коллеги... Журналистов допросили много и, возможно, будут допрашивать еще", – сказал Шевченко.

Он заверил: "Все материалы, которые будут полезными для следствия, будут изучены и – если будут составлять интерес для следствия – будут приобщены после соответствующих процессуальных действий".

"Материалы, которые они показали, уже известны следствию, очевидно, потому что они обнародованы публично. Если следствие в этих материалах будет усматривать что-то полезное для себя, оно обязательно обратится, если уже не обратилось, к людям, которые эти материалы имеют", – добавил Шевченко.

Он отметил при этом: "Журналисты и следствие имеют немножко разные цели: цель следствия – раскрыть преступление, цель журналистов – сделать качественный журналистский продукт, что и было сделано вчера. Я считаю, это качественный журналистский продукт".

"Но помогло ли это раскрыть преступление, я не готов сказать. Возможно, помогло, а возможно, и навредило... Если эти материалы будут следствию интересны, они обратятся и изучат (их) – возможно, это даст что-то полезное для следствия, а возможно, и нет", – заявил Шевченко

Он не исключил, что, возможно, придется "еще допрашивать" тех коллег Шеремета, которые делали этот фильм.

"Всегда следствие хочет услышать от свидетеля максимум информации… Следователь не комментирует, кого он допросил, что он узнал и что он будет дальше делать, потому что это путь в никуда, путь нераскрытия преступления", – сказал Шевченко.

На вопрос, связались ли с Игорем Устименко, который работал когда-то в СБУ и в момент закладывания взрывчатки под машину был под домом Шеремета, Шевченко ответил: "Я не готов сказать, следствие мне не сообщало об этом".

Как известно, 10 мая журналисты "Слідство.Інфо" обнародовали первую часть расследования, документальный фильм "Убийство Павла", в котором изложили ранее неизвестные факты об убийстве Шеремета.

В частности, они установили, что под домом, где жил Шеремет, в ночь, когда под машину журналиста заложили взрывчатку, находились подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водителя последней удалось разыскать. Игорь Устименко, как рассказали источники в Службе безопасности Украины, в 2014 году работал в СБУ.

После показа фильма в СБУ заявили, что Игорь Устименко был уволен в апреле 2014 года.

МВД вызвало на допрос авторов фильма "Убийство Павла" и Устименко, который может быть либо свидетелем, либо фигурантом дела.

Шеремета убили утром 20 июля 2016 года в центре Киева: взорвалась машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой он ехал, сработало взрывное устройство.

Позже Нацполиция обнародовала видео с камер наблюдения, на которых видно, что устройство закладывали ночью мужчина и женщина. 8 февраля 2017 года следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета журналистскую деятельность.

УП публиковала доказательства слежки за своими журналистами и работой редакции.

Алена Рощенко, УП