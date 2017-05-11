Радецкий обвиняет главу НАПК в блокировании проверки деклараций

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Четверг, 11 мая 2017, 16:03

Заместитель председателя Национального агентство по предотвращению коррупции Руслан Радецкий обвиняет главу НАПК Наталью Корчак в блокировании проверки электронных деклараций чиновников.

Об этом он пишет 11 мая на своей странице в Facebook.

"К умышленному затягиванию с введением автоматизированной проверки деклараций, доступу к реестрам и баз данных, блокированию проведения конкурсного отбора в подразделение, ответственное за проведение проверок, систематическому поливанию грязью своих коллег по НАПК прибавилось препятствование в начале проведении проверок деклараций", – пишет Радецкий.

По его словам, уже в третий раз председатель НАПК заблокировала начало проведения проверки электронной декларации субъектов декларирования.

"Корчак игнорируя мнение остальных членов НАПК, единолично закрыла заседание, не желая даже обсуждать включение этого вопроса в повестку дня. Таким образом, без надлежащей проверки остались электронной декларации", – отмечает Радецкий.

Радецкий считает, что такие действия председателя НАПК направлены на дискредитацию его как ответственного за проведение проверки.

"Однако важно отметить, что безответственность и некомпетентность Корчак дискредитирует антикоррупционный орган и государство не только в глазах украинцев, но и в глазах мирового сообщества", – отметил также заместитель главы НАПК.

Как известно, в последние дни марта 2017 года система электронных деклараций была фактически недоступна, тогда как 1 апреля истекал срок для большинства декларантов второй волны.  

29 марта премьер Владимир Гройсман призвал членов НАПК подать в отставку из-за этого.

Корчак заявляла уже, что не собирается уходить в отставку, и жаловалась Национальному антикоррупционному бюро, Генеральной прокуратуре, полиции и Совету нацбезопасности и обороны на действия должностных лиц Госслужбы спецсвязи и ГП "УСС", в которых усматривает признаки служебных преступлений.

Ни у правительства, ни у Верховной Рады нет полномочий увольнять руководство НАПК.

Член НАПК Руслан Рябошапка заявлял, что Наталия Корчак исчерпала свой потенциал на должности главы ведомства.

А Корчак обвиняла Радецкого в безответственном торможении работы НАПК.

Глава НАПК также попросила попросила Кабинет министров провести служебное расследование деятельности ее заместителя Руслана Радецкого и члена НАПК Руслана Рябошапки.

НАПК признало сбой в работе реестра уважительной причиной несвоевременного представления декларации чиновниками.

Министерство юстиции подготовило законодательные изменения относительно деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщалось, Национальное агентство по предупреждению коррупции проводит полную проверку электронных деклараций 2015 года всего 96 человек.

Украинская правда

Темы: НАПК декларации
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