Арестовали одного из участников драки в Днепре – Аваков

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Четверг, 11 мая 2017, 23:49

Суд арестовал одного из участников драки в Днепре, которая состоялась 9 мая.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Первый Днепровский титушка уже за решеткой - приговором суда арестован на 2 месяца. И настроение разное на двух фотографиях с разницей в два дня.., и вилкулы не помогли... Далее гарантированно будет…" - написал он в Facebook.

Как известно, 9 мая в городе Днипро произошла массовая потасовка, было травмировано 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

По данным СМИ, стычку с АТОшниками начали неизвестные парни спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди, а полиция оттеснила ветеранов.

Руководитель главного управления полиции Днепропетровской области назначил служебное расследование действий полиции во время массовых мероприятий ко Дню победы над нацизмом.

Украинская правда

Темы: Аваков Днепр 9 мая
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