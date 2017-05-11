Арестовали одного из участников драки в Днепре – Аваков
Суд арестовал одного из участников драки в Днепре, которая состоялась 9 мая.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Первый Днепровский титушка уже за решеткой - приговором суда арестован на 2 месяца. И настроение разное на двух фотографиях с разницей в два дня.., и вилкулы не помогли... Далее гарантированно будет…" - написал он в Facebook.
Как известно, 9 мая в городе Днипро произошла массовая потасовка, было травмировано 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.
По данным СМИ, стычку с АТОшниками начали неизвестные парни спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди, а полиция оттеснила ветеранов.
Руководитель главного управления полиции Днепропетровской области назначил служебное расследование действий полиции во время массовых мероприятий ко Дню победы над нацизмом.
Украинская правда
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