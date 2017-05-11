Порошенко: Украина окончательно оформила развод с Россией

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Четверг, 11 мая 2017, 23:58

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина окончательно оформила развод с Российской империей, получив безвизовый режим с Европейским союзом.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1".

"Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей и именно так по-философски мы должны это воспринимать", - сказал Порошенко.

Президент считает, что безвизовый режим с ЕС возвращает Украину в Европу.

"Речь идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран", - сказал он.

Как известно, 11 июня 34 европейских страны введут безвизовый режим въезда для граждан Украины, которые имеют биометрические паспорта.

Темы: Порошенко Росcия визы
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