Геращенко: экологическая ситуация на Донбассе остается крайне опасной

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Пятница, 12 мая 2017, 00:38

Экологическая ситуация на Донбассе остается крайне опасной и требует немедленной реакции властей Украины и мирового сообщества.

Об этом сообщила в Facebook вице-спикер, представитель в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Должны усилить внимание мира к экологическим вызовам и проблематике, требовать доступа международных экспертов ко всем предприятиям, которые имеют опасное производство, на временно оккупированных территориях, и которые сегодня рейдерски захвачены оккупантами и боевиками", - написала она по итогам встречи в правительстве, посвященной проблематике экологии на Донбассе, техногенным и экологическим рискам, вызванным вооруженной агрессией РФ.

Геращенко отметила, что особую тревогу вызывают затопленные на оккупированных территориях шахты, в которых уровень воды почти достиг критического максимума.

По ее словам, международные партнеры Украины по нормандскому формату готовы содействовать в экспертизе экологической ситуации на шахтах, проведении откачивающих и восстановительных работ, делегировании на место экспертов.

"Но другая сторона не дает доступа экспертам - и это может закончиться очень серьезной экологической катастрофой", - подчеркнула она.

Также, отметила Геращенко, очень тяжелая ситуация с предприятиями вблизи линии соприкосновения, где нарушен производственный цикл из-за постоянных обстрелов.

"Украинские переговорщики в Минске неоднократно поднимали вопрос режима тишины для проведения ремонтных и восстановительных работ для предприятий, расположенных вблизи линии разграничения. Однако РФ и ОРДЛО не предоставляют гарантий и не дают возможности нормально провести эти работы. Особенно остро вопрос стоит для Торецкого фенольного завода, Авдеевского коксохимического комбината, других стратегических и инфраструктурных объектов", - сообщила она.

Геращенко добавила, что также сложной остается ситуация на Донецкой фильтровальной станции, где хранятся тонны жидкого хлора.

"Мы готовим оценку последствий подтопленных и затопленных шахт. И за это обязательно будет ответственность оккупантов. За каждое уничтоженное украинское предприятие", - подытожила она.

Темы: Геращенко Ирина
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