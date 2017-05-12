Трамп призвал Украину и Россию к миру

Президент США Дональд Трамп призвал Украину и Россию достичь мира.

Об этом он написал своем Twitter после встречи с главами МИД Украины и России Павлом Климкиным и Сергеем Лавровым.

В сообщении Трамп также выложил два фото – одно с Лавровым, второе – с Климкиным.

"Вчера, за один день, я встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Давайте строить мир!", - написал Трамп 12 мая.

Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 11, 2017

Как известно, 11 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин, находящийся с трехдневным визитом в Вашингтоне, провел личные встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом.