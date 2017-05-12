СМИ: Истребитель РФ пролетел в 6 метрах от корабля ВМС США

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Пятница, 12 мая 2017, 06:46

Российский истребитель СУ-27 пролетел примерно в 6 метрах от разведывательного самолета США P-8A Poseidon.

Об этом сообщает NBC.

По словам пресс-секретаря Военно-морских сил США в Европе Памелы Кунце, инцидент произошел 9 мая над Черным морем. ВМС США выполнял обыденные операции в международном пространстве.

Кунце отметила, что благодаря профессионализму пилота США сближение с самолетом РФ закончилось благополучно.

Она подчеркнула, что самолеты и корабли ВМС США регулярно взаимодействуют с российскими судами и самолетами в международных водах.

Темы: Росcия США
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