На западе – сильные дожди, в центре и на юге – опасность пожаров

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Пятница, 12 мая 2017, 09:18

Днем 12 мая в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях сильные дожди, грозы.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

В то же время, в центральных (кроме Винницкой), Херсонской, Харьковской областях в пятницу преобладает чрезвычайный уровень пожароопасности.

Как известно, как минимум до середины мая синоптики прогнозировали преимущественно прохладную погоду в Украине.

Темы: погода
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