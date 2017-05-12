Безвиз Украине предоставят еще более 35 стран Латинской Америки и Азии

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Пятница, 12 мая 2017, 10:02

Более 35 стран Латинской Америки и Азии автоматически введут безвизовый режим для Украины после принятия соответствующего соглашения с Евросоюзом.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью телеканалу "1+1", сообщает "Экономическая правда".

"Еще одна приятная новость - более 35 стран Латинской Америки и Азии, у которых с ЕС соглашение о безвизовом режиме, автоматически будут предоставлять право украинцам путешествовать в Латинскую Америку и Азию", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, граждане Украины также получат возможность путешествовать без виз в Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн, ведь эти государства являются частью Шенгенской зоны.

Напомним, 11 мая Совет Европейского союза утвердил законодательное предложение об отмене краткосрочных виз для граждан Украины.

Темы: визы Порошенко Европа
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