Посол Франции в Украине: решение ЕС по безвизу – хороший знак

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Пятница, 12 мая 2017, 10:07

Франция приветствует решение Совета Европейского Союза о либерализации визового режима для украинцев.

Об этом сказала французский посол в Украине Изабель Дюмон журналистам накануне в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы, конечно, очень рады. Мы поддерживали Украину на всех этапах, мы ждали 11 мая. Сейчас приближаемся к концу, и это означает, что с 11 июня не будет необходимости в визах для краткосрочных поездок украинцев с биометрическими паспортами, и это очень хороший знак", - сказала она.

Французский дипломат также отметила, что в Евросоюзе не видят миграционной угрозы со стороны Украины.

Вместе с тем она обратила внимание на то, что для Украины остро стоит вопрос оттока рабочей силы и квалифицированных кадров за границу.

"Каждый день и каждый год Украина теряет много молодых людей. Нужно найти выход из этого, а выход – это реформы", - подчеркнула Дюмон.

Как известно, 11 мая Совет Европейского союза завершил одобрение отмены краткосрочных виз для граждан Украины.

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Темы: ЕС Франция визы миграция
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