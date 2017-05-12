В Украине стало на четверть меньше миллионеров – ГФС

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Пятница, 12 мая 2017, 10:33

3504 украинца задекларировали доход свыше 1 млн грн за 2016 год, что по сравнению с 2015 годом на 25%, или на 1180 человек меньше.

Об этом сообщает сайт Государственной фискальной службы.

По словам и.о. председателя ГФС Мирослава Продана, несмотря на уменьшение количества миллионеров, общие суммы их доходов по сравнению с прошлым годом выросли на 13%, или на 3,2 млрд гривен.

"Подавляющее большинство граждан, которые задекларировали свыше 1 млн грн, живут в Киеве – 1686. В Харьковской области насчитывается 287 миллионеров, Днепропетровской – 216, Одесской – 211", – рассказал фискал.

В общем, говорит он, в этом году декларации об имущественном состоянии и доходах подали почти 513 тысяч граждан. Активнее всего свои доходы декларировали жители Запорожской (50 тыс. человек), Одесской (почти 46 тыс. человек), Николаевской (44 тыс. человек) и Днепропетровской (почти 38 тыс. человек) областей.

Общая сумма задекларированных доходов составляет 50,8 млрд грн, что на 1,4 млрд грн, или на 4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Как сообщалось, за 2015 год количество миллионеров в Украине увеличилось на 16% по сравнению с 2014 годом и составило 4,684 тысячи человек.

Украинская правда

Темы: экономика Фискальная служба декларации
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