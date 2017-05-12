Прокурор: Мартыненко пользовался в соцсетях услугами ботов

Экс-нардеп Николай Мартыненко пользовался услугами ботов в социальных сетях для искажения общественного мнения.

Об этом в ходе судебного заседания заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив.

"Мартыненко имеет влияние на искажение общественного мнения. Из изъятой переписки его секретаря мы увидели отчет ботов, которые отчитывались о написании комментариев в социальных сетях", - отметил он.

Прокурор также рассказал, что бывший депутат имеет влияние на некоторые медиа.

Вместе с тем Симкив подчеркнул, что обвинение просит апелляционный суд отменить предыдущее решение и взять Мартыненко под стражу с возможностью внесения залога в 300 миллионов гривен.

"Что касается риска побега. Мартыненко за день до обыска после получения постановлений оставил место постоянного проживания. Ему еще до обыска стало известно о постановлениях суда на такое разрешение. У него есть возможность проживать за рубежом, его родственники проживают в Англии и Австрии", - отметил прокурор.

"Преступление, в котором обвиняют Мартыненко, предусматривает реальное лишение свободы", - добавил он.

На судебном заседании, в частности, присутствуют более 10 народных депутатов из фракции "Народный фронт" Павел Пинзеник, Андрей Тетерук, Елена Ледовских и другие.

Также в суде присутствовал соратник бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили Давид Сакварелидзе.

Как сообщалось, в пятницу Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы на решение Соломенского районного суда, который отпустил бывшего парламентария Николая Мартыненко на поруки нескольких депутатов и министров.

20 апреля Мартыненко задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, так как "ВостГОКу" причинены 17,28 млн долларов убытков.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов и министров от "Народного фронта", хотя САП просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн гривен.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение суда и заявила, что будет ходатайствовать об аресте всего имущества экс-нардепа.

Роман Кравец, УП