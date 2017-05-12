В Украине смогли трудоустроиться только 41% переселенцев – отчет

406 просмотров
0
Пятница, 12 мая 2017, 13:17

Занятость является одной из ключевых проблем, стоящих перед внутренне перемещенными лицами.

Об этом свидетельствуют результаты отчета Национальной системы мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине, составленного Международной организацией по миграции.

Указывается, что только 41,5% ВПЛ, по сравнению с 60,1% до перемещения, удалось найти работу в новом месте.

"Снижение уровня занятости после перемещения составляет около 20%. При этом 27,6% респондентов оказались безработными, а 30,9% ВПЛ заявляют, что не нуждаются в работе, поскольку получают пенсию по инвалидности или по возрасту, или находятся в отпуске по уходу за ребенком", - говорится в отчете.

 

В то же время указывается, что занятость внутренне перемещенных лиц в новом месте жительства увеличилась по сравнению с исследованиями проведенными ранее (39,7% в сентябре 2016 и 35,1% в марте-июне 2016 года).

"Однако она остается достаточно низкой по сравнению с уровнем занятости до перемещения", - говорится в отчете.

В то же время почти все внутренне перемещенные лица (96,5%), сообщили, что они состоят на учете в органах социальной защиты Министерства социальной политики.

Среди них больше женщин чем мужчин. Большинство домохозяйств ВПЛ (61%) состоит из двух или трех человек.

 

Отчет составлялся на основе личных интервью и телефонного опроса респондентов в марте 2017 года.

Украинская правда

Темы: миграция Донбасс Украина
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Посол Франции в Украине: решение ЕС по безвизу – хороший знак 12 мая 2017, 10:07
В Средиземном море за два дня пропали без вести более 250 мигрантов 10 мая 2017, 00:34
В Средиземном море спасены 3 тысячи мигрантов 7 мая 2017, 01:44
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
НАБУ призывает Раду не голосовать за изменения в УПК о закрытии дел
Перед национализацией из Приватбанка вывели 110 миллиардов гривен - СМИ
За сутки в зоне АТО 2 бойца погибли, 6 ранены – штаб
Суд оставил Мартыненко на свободе
Все новости
Образование

Куратор тестирования PISA о том, как украинцам построить современную систему образования

На личном опыте

Десять лет работать стюардом