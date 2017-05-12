Захарченко заявил, что цель ОРДО - интеграция в Россию

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Пятница, 12 мая 2017, 13:22

Главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что целью так называемой республики является интеграция в Россию.

Об этом он заявил в пятницу на заседании "интеграционного комитета "Россия-Донбасс", передает "РИА Новости".

"У нас одна цель — воссоединение с родиной, а родина — это Россия. Конечная цель этого комитета, вся работа направлена только на одно — возвращение на родину", — сказал террорист.

Как известно,  ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не хочет интегрировать ОРДЛО в Россию.

Темы: Захарченко Росcия Донбасс АТО
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