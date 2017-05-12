Суд открыл производство по иску Артеменко к Порошенко

В Высшем административном суде Украины 11 мая открыли производство по иску внефракционного народного депутата Андрея Артеменко к президенту Петру Порошенко об отмене указа главы государства в части прекращения его гражданства.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в пресс-службе ВАСУ.

"11 мая ВАСУ открыто производство по административному делу по иску к президенту Украины - Порошенко Петру Алексеевичу, третьи лица, которые не заявят самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика: Комиссия при президенте Украины по вопросам гражданства, Государственная миграционная служба Украины о признании незаконным и отмене указа президента Украины от 29 апреля 2017г №119/2017 в части прекращения гражданства Украины Артеменко Андрея Викторовича", – сообщили в суде

В пресс-службе рассказали, что административный иск поступил в ВАСУ от представителя нардепа Леонида Сивакова, а истцом является сам Артеменко.

В ВАСУ отметили, что президенту Украины в 5-дневный срок с момента получения копии постановления предлагается предоставить письменные возражения против иска.

"Дело будет рассматриваться коллегией в составе пяти судей. Председательствующий судья Игорь Олендер", – сообщили в пресс-службе суда.

Как известно, 29 апреля 2017 года президент Порошенко подписал указ о лишении гражданства народного депутата Артеменко. Основанием стал закон "О гражданстве", который не допускает двойного гражданства в Украине.



По словам самого Артеменко, у него есть гражданство Канады и не только.



Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявил, что Артеменко сможет посещать Верховную Раду, пока парламент не примет соответствующее постановление.

В феврале 2017 года издание The New York Times сообщило, что Артеменко передал бывшему советнику президента США по национальной безопасности и обороне Дональда Трампа Майклу Флинну проект урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

Одним из пунктов плана, по данным издания, является организация всеукраинского референдума о передаче Крыма в аренду России сроком на 50-100 лет.

В связи с этим Радикальная партия исключила депутата из фракции.

Сам Артеменко утверждает, что его "мирный план" вписывается в концепцию Радикальной партии, а слова об "аренде Крыму" неправильно истолковали.