На прошлой неделе в зоне АТО погиб 1 гражданский и 19 ранены – СММ

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Пятница, 12 мая 2017, 14:23

За первую неделю мая, 1-7 числа, на Донбассе погиб 1 гражданский, еще 19 пострадали.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передают "Украинские новости".

"На прошлой неделе СММ подтвердила 20 случаев жертв среди гражданского населения, среди которых 1 погибший", - сказал он.

По словам Хуга, всего с начала 2017 года в результате конфликта на Донбассе пострадал 191 человек.

Темы: ОБСЕ Донбасс АТО жертвы
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