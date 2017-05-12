В ОБСЕ предупредили о риске эскалации конфликта в Донбассе

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Пятница, 12 мая 2017, 14:41

Замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что сейчас существует риск дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе.

Об этом он сказал в пятницу на брифинге в Луганске, передает ЛІГА.net.

"На фоне применения оружия неизбирательного действия наряду с тактикой и позициями сторон есть риск дальнейшей эскалации и распространения конфликта", - подчеркнул Хуг.

По словам первого замглавы миссии, из-за этого в районах, где сейчас отмечается относительное затишье, достаточно одной провокации, чтобы возник очаг насилия.

Хуг назвал одной из причин эскалации близкое расположение позиций двух сторон.

"Наименьшая провокация может означать эскалацию", - подчеркнул он.

В качестве примера наблюдатель рассказал о ситуации в районе Светлодарска.

"Во вторник мы увидели, что такое эскалация: за четыре часа было более 230 взрывов от артиллерийского огня", - добавил Хуг.

Как сообщалось, за первую неделю мая на Донбассе погиб 1 гражданский, еще 19 пострадали.

Темы: ОБСЕ Донбасс АТО
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