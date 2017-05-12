Аэропорт "Киев" закрывается на ремонт

Со второй половины 14 мая по вечера 24 мая 2017 аэропорт "Киев" будет закрыт на прием/выпуск воздушных судов в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы.



Об этом напоминает пресс-служба КГГА.



Отмечается, что на время закрытия аэропорта все авиакомпании, которые базировались в аэропорту, перенесут отправления и прием рейсов в аэропорт "Борисполь".



Ранее в аэропорту "Киев" (Жуляны) объясняли, что нынешняя зима была очень сложной из-за метеоусловий, с перепадом температур, ледяными дождями и оттепелью.



Все это сказалось не только на состоянии автомобильных дорог, но и на состояние ВПП.



Украинская правда