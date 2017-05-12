Аэропорт "Киев" закрывается на ремонт

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Пятница, 12 мая 2017, 15:11

Со второй половины 14 мая по вечера 24 мая 2017 аэропорт "Киев" будет закрыт на прием/выпуск воздушных судов в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы.

Об этом напоминает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что на время закрытия аэропорта все авиакомпании, которые базировались в аэропорту, перенесут отправления и прием рейсов в аэропорт "Борисполь".

Ранее в аэропорту "Киев" (Жуляны) объясняли, что нынешняя зима была очень сложной из-за метеоусловий, с перепадом температур, ледяными дождями и оттепелью.

Все это сказалось не только на состоянии автомобильных дорог, но и на состояние ВПП.

Украинская правда

Темы: авиа
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