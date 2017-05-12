Долги Приватбанка: Коломойский ничего не делает - Гонтарева

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Пятница, 12 мая 2017, 15:22

Глава НБУ Валерия Гонтарева констатирует отсутствие какого-либо прогресса в выполнении экс-собственниками национализированного ПриватБанка взятых обязательств по реструктуризации портфеля кредитов банка.

Об этом она заявила в интервью "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день ничего не сделано. У нас время – до конца июня. Не думаю, что такой портфель можно успеть реструктуризировать за такой срок, но время еще есть", – сказала она.

Гонтарева напомнила, что бывшие собственники ПриватБанка уже брали на себя подобные обязательства по реструктуризации портфеля в рамках подписанной в начале 2016 года программы рекапитализации и нарушили их.

"Думаю, что летом (2016 года) было уже очевидно, что никто ничего не выполнит: они в очередной раз все подписали, взяли на себя обязательство и пошли делать реструктуризацию портфеля, и что? – ничего не сделали", – описала историю руководитель центробанка.

По ее словам, проведенная в октябре-ноябре 2016 года реструктуризация портфеля, объем которой по результатам пост-аудита оценивается в 137 млрд грн, была фиктивная. "Одним фиктивным компаниям было сказано реструктуризировать – они реструктуризировали на другие фиктивные компании. Один fraud (мошенничество – ИФ) закрыли другим fraud", – подчеркнула Гонтарева.

Она добавила, что у куратора НБУ фактически отсутствовала возможность остановить подобные операции до национализации финучреждения:

"Вы себе представляете: 20-тысячный персонал, дальше – правление банка, дальше – акционеры банка и на все это – куратор? Эти люди делали со своим балансом все, что они хотели. И так продолжалось 22 года".

В то же время глава Нацбанка отметила, что существенного негативного влияния на баланс ПриватБанка эта фиктивная реструктуризация, в которой валютные кредиты были переведены в гривневые, уже не могла нанести.

"Какая разница, с какой валютой у вас пустышка под названием кредит? На самом деле деньги выведены, там ничего не было. Было обязательство реструктуризации, вот они и делали вид, им нужно было тянуть время, иначе они не выполнили бы программу", – пояснила глава Гонтарева.

Она добавила, что фиктивность этой реструктуризации и наличие соответствующей "дыры" в балансе была подтверждена во время аудита, инициированного Нацбанком, что и послужило причиной национализации банка в декабре 2016 года.

Напомним, 21 декабря 2016 года Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

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IP: 213.109.233.---hahava12.05.2017 15:49
в такому випадку порушують кримінальну справу, конфіскують все і вводять адміністрацію, а не вішають борги на шию населення.
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