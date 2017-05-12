В Днипре открыли крупнейший комплекс памяти погибших героев

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Пятница, 12 мая 2017, 16:11

В Днипре открыли Аллею Героев в сквере возле Днепропетровской областной государственной администрации.

Об этом в пятницу сообщает сайт Днепропетровской ОГА.

Аллея стала самым масштабным в Украине мемориальным комплексом, посвященным погибшим во время Революции Достоинства и АТО героям.

 
ФОТО: DNEPR.COM
 
 
 
ФОТО: DNEPR.COM
 
ФОТО: DNEPR.COM

Указывается, что на открытие обновленной аллеи пришли тысячи людей, которые почтили память героев минутой молчания.

На стелах на Аллее памяти увековечены 503 героя Днепропетровщины, которые погибли в борьбе за свободу и независимость Украины.

Как известно, Украинский институт национальной памяти посчитал количество воинских захоронений в Украине.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО
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