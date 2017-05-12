В Днипре открыли крупнейший комплекс памяти погибших героев
В Днипре открыли Аллею Героев в сквере возле Днепропетровской областной государственной администрации.
Об этом в пятницу сообщает сайт Днепропетровской ОГА.
Аллея стала самым масштабным в Украине мемориальным комплексом, посвященным погибшим во время Революции Достоинства и АТО героям.
Указывается, что на открытие обновленной аллеи пришли тысячи людей, которые почтили память героев минутой молчания.
На стелах на Аллее памяти увековечены 503 героя Днепропетровщины, которые погибли в борьбе за свободу и независимость Украины.
Как известно, Украинский институт национальной памяти посчитал количество воинских захоронений в Украине.
Украинская правда
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