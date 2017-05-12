Артеменко из-за лишения гражданства хочет засудить Луценко

1269 просмотров
0
Пятница, 12 мая 2017, 16:40

Внефракционный народный депутат Андрей Артеменко просит Окружной административный суд Киева признать противоправными действия генерального прокурора Юрия Луценко, который, по словам адвокатов, инициировал прекращение украинского гражданства депутата.

Об этом сообщил адвокат Артеменко Леонид Сиваков, передают Украинские новости.

"Просим суд признать противоправными действия Луценко по инициированию прекращения гражданства Артеменко", - сказал он.

По словам Сивакова, Луценко превысил свои полномочия, которые регламентируются ст. 9 закона "О прокуратуре".

Адвокат считает, что генпрокурор не имеет права обращаться к Государственной миграционной службе и комиссии по вопросам гражданства при Президенте с просьбой рассмотреть прекращение гражданства кого-либо.

Судебное заседание по данному иску назначено на 29 мая.

Как известно, ранее Артеменко попросил Высший административный суд признать незаконным и отменить указ президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства депутата.

29 апреля Президентом Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства народного депутата Андрея Артеменко. Основанием стал закон "О гражданстве", который не допускает двойного гражданства в Украине.

По словам самого Артеменко, у него есть гражданство Канады и не только.

В марте 2017 Луценко заявил, что комиссия по вопросам гражданства может рассмотреть вопрос о лишении Артеменко украинского гражданства и внести президенту Петру Порошенко рекомендацию лишить депутата украинского гражданства.

Темы: Луценко гражданство
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Луценко отчитался за год работы рисунком с цифрами 12 мая 2017, 12:33
Хроника 12 мая. Пьяный Луценко во Франкфурте и Луценко-генпрокурор 12 мая 2017, 08:00
В Киеве от бизнесмена требовали 1,3 миллиона долларов "для Луценко" 11 мая 2017, 11:02
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Полиция задержала руководителя "титушек", бивших АТОшников в Днипре
Порошенко почти после года молчания поговорит с прессой
Суд отказался арестовывать квартиры и авто Мартыненко
ГПУ несколько раз допрашивала судью по делу Януковича
Все новости
"Папиросы"

3 стиха из нового поэтического сборника Юрия Издрика

Comic Con

Участники Comic Con рассказывают, как подготовиться к фестивалю