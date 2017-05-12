Суд отказался арестовывать квартиры и авто Мартыненко

Соломенский райсуд Киева отказался арестовать имущество бывшего народного депутата Николая Мартыненко.

Об этом сообщил его адвокат Петр Бойко, передают Українські новини.

"В аресте суд отказал, однако САП уже обжаловала это решение", - сказал он. По его словам, речь шла об аресте квартир и автомобилей Мартыненко.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) намеревалась инициировать арест всего имущества Мартыненко.

В пятницу, 12 апреля, Апелляционный суд Киева оставил без изменений предыдущее решение суда о взятии экс-нардепа Николая Мартыненко на поруки народными депутатами.

20 апреля НАБУ задержало Николая Мартыненко по подозрению в создании преступной организации и хищении.

По версии следствия, в частности, ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" заключило контракт с австрийской компанией Steuermann, подконтрольной Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах нанесли ущерб в размере более 17,28 млн долларов.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов и министров от "Народного фронта", хотя САП просиласуд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн гривен.